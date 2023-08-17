اقرأ غدا في "البوابة".. "الإيكواس" تستبعد التدخل العسكري بالنيجر.. وقادة الجيوش يجتمعون في غانا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 18 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الدبلوماسية في مواجهة الفوضى

"الإيكواس" تستبعد التدخل العسكري بالنيجر.. وقادة الجيوش يجتمعون في غانا

زيارة تسوية الأزمات.. وزير خارجية إيران في السعودية لبحث عودة العلاقات والاستثمار في حقل الدرة

أحكام عرفية وتعبئة VS الحصار الروسي

سفينة شحن تجارية تبحر في البحر الأسود.. وموسكو تعرض "غنائمها" من الأسلحة الغربية

محاكمة "الثلاثاء الكبير".. المدعية العامة في أتلانتا تدعو ترامب لتسليم نفسه بدلا من الاعتقال

السيسي يوجه بتشكيل منظومة كاملة لتطوير القاهرة التاريخية وحماية التراث

الشرطة تفتح تحقيقًا.. سرقة قطع أثرية نادرة من المتحف البريطاني

أعمال عنف طائفية.. ضبط 129 شخصا بعد اعتداءات على كنائس في باكستان