حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023 حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار الخبراء إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر تبدأ من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد فرص تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسب حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المحتمل أن تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فضلا وجود اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 لـ60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ3 أمتار.