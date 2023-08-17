رئيس جامعة المنيا يلتقي أولياء الأمور والطلاب

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية يرافقه الدكتور ابو هشيمة مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية صباح اليوم جولة تفقدية لجامعة المنيا الأهلية، وذلك للاطمئنان على كامل استعدادها لاستقبال العام الجامعي الجديد، وبدء استقبال الطلاب المقبولين بها في 7 كليات هذا العام، والذي بدأ التقدم لهم إلكترونيًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الثانية عشر من ظهر يوم الجمعة ١٨ أغسطس.

رافقه خلال الجولة كذلك النقيب شريف صلاح، قائد طاقم الإشراف على مشروع إنشاء جامعة المنيا الأهلية، والدكتور ياسر وزيري، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا والمشرف على موقع التقدم الالكتروني للجامعة.

شملت الجولة تفقد مبنى إدارة الجامعة والمكاتب الإدارية التي تستعد لاستقبال الهيكل الإداري، وأعضاء هيئة التدريس، والمباني الأكاديمية الذكية لقطاعات العلوم الإنسانية والطبية والهندسية، والتي تم إنشاؤها في ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع، بالإضافة للساحات الأكاديمية والترفيهية، والمدرجات وفصول التدريب والمقامة على مساحة 41 فدان بمدينة المنيا الجديدة.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية، حيث أجرى معهم حوارًا قام خلاله بالرد على كافة استفساراتهم بخصوص إجراءات التسجيل والتقدم الإلكتروني للجامعة والتعديل للرغبات، والمصروفات الدراسية، والقواعد المتبعة لآلية قبول الطلاب، والضوابط المنظمة لذلك، وأسلوب ترتيب الرغبات، ونتيجة التنسيق بناء على رغبات الطالب التي تم تسجيلها، ومرحلة ما بعد التنسيق.