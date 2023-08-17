"مصر أكتوبر": زيارة السيسي لمطروح تؤكد مواصلة الدولة تحقيق التنمية الشاملة بجميع المحافظات

قال المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدينتي السلوم وسيدي براني ولقاءه بأهالي وشويخ محافظة مطروح، تؤكد استمرار الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة لجميع محافظات مصر.

وأضاف حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن حديث الرئيس السيسي خلال هذه الزيارة تضمن العديد من الرسائل الهامة لطمأنة الشعب المصري أهمها، أن مصر قادرة علي تخطي الأزمة الاقتصادية وأنها ستصبح من الماضي مثل الإرهاب، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن حديث الرئيس السيسي كان كعادته يتسم بالشفافية والوضوح لمصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية التي تقوم بها الدولة للخروج من الأزمة.

وأكد حلمي، أن الرئيس السيسى يؤسس لجمهورية جديدة من خلال قيادته لقاطرة التنمية فى كافة ربوع مصر من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية​، حتي فى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم.