أوكرانيا تستبعد دخول مقاتلات "إف 16" لمنظومتها الجوية

استبعدت كييف أن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، كما قالت إنها تكثف إنتاج الطائرات بدون طيار (المسيرة) بشكل كبير.

وأكد يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام أوكرانية، "من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين".

وتابع المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية "كانت لدينا آمال كبيرة بأن تصبح هذه الطائرة جزءا من منظومة دفاعنا الجوي، وأن تحمينا من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية".

بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة "بشكل كبير"، مشيرا إلى أهمية هذه الطائرات في الدفاع عن بلاده ضد الهجوم العسكري الروسي.

وأوضح في خطابه الليلي المصور إن "الطائرات المسيرة هي العيون والحماية على خط المواجهة، وهي ضمان بأن الأشخاص لن يضطروا إلى دفع حياتهم، عندما يمكن استخدامها".