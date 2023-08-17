إنقاذ طفل من الغرق داخل فيلا خاصة بالجيزة

أنقذت العناية الألهية طفلاً من الغرق داخل حمام سباحة فيلا خاصة بجزيرة القرصاية بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة فيلا المهندس أحمد البدوي بجزيرة القرصاية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد الطفل بحمام السباحة تعرض للغرق إلا أن المتواجدين تمكنوا من إنقاذه وجري نقله مصاباً إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخذا كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.