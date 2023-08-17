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الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة سكانية شاملة بكوم حمادة في البحيرة.. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة،  قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر سلامون بشابور وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بتخصصات ( باطنه - أطفال - نساء -  أسنان ).

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وخلال القافلة، تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 1850 رأس ماشية و علاج 400 أغنام بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

كما تم تنظيم معرض مشغولات يدوية لمنتجات مختلفة وتم عقد ندوة تثقيفية حول (التعاون الأسري بين الزوج والزوجة فى نجاح وإستقرار الأسرة).

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