مكتبة الاسكندرية تُطلق مسابقة "ابحث عن الأثر".. تعرف عليها

أطلقت مكتبة الاسكندرية برئاسة الدكتور احمد زايد، مسابقة "ابحث عن الأثر!"، اعتبارًا من اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، وتستمر حتى 31 أغسطس، بهدف زيادة الوعي الأثري وروح الاستكشاف والبحث العلمي وتعميق الوعي التاريخي لدى الشباب.

وتتضمن المسابقة اتاحة بعض المعلومات عن 10 قطع أثرية مميزة من داخل المتحف، وعلى المتسابق محاولة الوصول لاسم القطعة من خلال عمل زيارة لمتحف الآثار للبحث عنها وتصويرها أو من خلال الاستعانة بموقع متحف الآثار بموقع المكتبة الإلكتروني وصوره.

شروط المسابقة:

- أن يكون عمر المشترك من 18- 40 عامًا.

- مراعاة الالتزام بشروط التصوير داخل المتحف حيث يسمح باستخدام الهاتف المحمول للتصوير الفوتوغرافي فقط، بدون استخدام الفلاش، وممنوع التصوير بالفيديو.

- سيقوم المتسابق بعمل منشور (Post) على صفحته الشخصية يقوم فيه بتجميع الصور التي التقاطها أو قام بالاستعانة بها عبر موقع متحف الآثار بموقع المكتبة الإلكتروني مع كتابة الاجابة الصحيحة لأسماء القطع الأثرية + وعمل تاج لمنصات التواصل الاجتماعي الرسمية لمكتبة الإسكندرية "منصة فيسبوك" و"إنستجرام"، + نسخ علامات الهاشتاج.

ونشرت الصفحة الرسمية لمكتبة الاسكندرية بعض المعلومات عن 10 قطع أثرية مميزة من داخل المتحف تتضمن:

اللغز الأول من "العصر المصري القديم":

لقب بـ "كبير كهنة هليوبوليس" وهو أول معماري استخدم الحجر لأول مرة في التاريخ،

وقام ببناء مجموعة سقارة والهرم المدرج.

اللغز الثاني من "آثار موقع المكتبة – العصر البطلمي":

وتعود إلى العصر البطلمي، وهو مخصص لتزيين الأرضيات، ومنفذة بطريقة "المكعبات متناهية الصغر"، وعثر عليه للمرة الأولى في تاريخ الكشف بالإسكندرية ومصور عليه حيوان أليف.

اللغز الثالث من "العصر الهيللينستي":

وهي أداة من أدوات قياس الوقت قديمًا، تعود للعصر الهيللينستي، هي على شكل نصف دائرة بها خطوط منتشرة من نقطة مركزية قد حفرت على سطح مقعر.

اللغز الرابع من "العصر البيزنطي":

هي قطعة ذات استخدام ديني أو طقسي، تعود للعصر البيزنطي وهي مصنوعة من مادة الخشب وكانت تُستخدم كحامل للكتب الدينية. هي مزينة بشكل الصليب وأشكال هندسية.

اللغز الخامس من "العصر الإسلامي":

هي قطعة تعود للعصر المملوكي مصنوعة من الزجاج ومزينة بزخارف كتابية من آيات القرآن العظيم. وهي وسيلة من وسائل الإضاءة والتدفئة.

اللغز السادس من "الآثار الغارقة – "العصر البطلمي":

هو تمثال منحوت، ثلاثي الأبعاد، في هيئة آدمية وهو لملكة بطلمية ترتدي شالاً به عقدة تربط طرفي الشال، كشبيه للإلهة إيزيس.

اللغز السابع من "الحياة في العالم الآخر - العصر المصري القديم":

هو من الأثاث الجنائزي المصنوع من الخشب. ويعود للعصر المصري القديم المتأخر، وهو لحاكم مصر العليا والمسئول عن خزنتها للمدعو "إيبي"، ويرتدي صدرية كبيرة متعددة الألوان.

اللغز الثامن من "الحياة في العالم الآخر - العصر المصري القديم":

هي جزء من الأثاث الجنائزي مصنوعة من فيانس (قاشاني) وتعود للعصر المصري القديم المتأخر. كانت الأكثر استخدامًا على المومياوات، بل كان يمكن ارتداؤها أيضًا أثناء الحياة؛ إذ كانت تُستخدم كضمان لإعادة الحياة للمتوفى؛ ولكي يبقى سليمًا معافًى في العالم الآخر.

اللغز التاسع من "العصر الروماني":

هو رأس لتمثال ضخم (كولوسوس) يعلوه غطاء الرأس المصري التقليدي "نِمِس"،

ويجمع بين الملامح المصرية واليونانية، وربما تشير الملامح الشابة إلى أن هذا التمثال هو الابن البكر للملكة كليوباترا.

اللغز العاشر من "العصر الإسلامي":

هي قطعة تتكون من بدن مستدير الشكل ومصنوعة من النحاس وتعود للعصر الإسلامي، المملوكي. هي أيضًا آلة دقيقة تُصور عليها حركة الشمس والكواكب وبعض النجوم في السماء.

يحصل الفائزون الذين توصلوا للإجابات الصحيحة مع استيفاء شروط المسابقة وتحقيق أكبر عدد من علامات الإعجاب (Likes) على مكافأة مالية رمزية من مكتبة الإسكندرية.