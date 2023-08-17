الأمم المتحدة تدعو أطراف الأزمة اليمنية إلى بذل المزيد نحو عملية سياسية شاملة

الخميس 17/أغسطس/2023 - 02:31 م

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، أطراف الأزمة اليمنية إلى بذل المزيد نحو عملية سياسية شاملة، مؤكدًا أن العملية السياسية في اليمن يجب أن توفر منبرا تعدديا لليمنيين من جميع أنحاء البلاد لمناقشة وتحديد مستقبلهم بشكل جماعى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جروندبرج" أن الأطراف مستمرة في إظهار الرغبة في التوصل لحلول، ولكن مازالت هناك حاجة لأن يترجم هذا إلى خطوات ملموسة لا سيما فيما يتعلق باتفاق واضح على سبيل المضي قدما والذي يتضمن استئناف عملية سلمية يمنية شاملة.

وأشار إلى أنه على الرغم من انقضاء فترة الهدنة في أكتوبر الماضي، لم تعد الأعمال العدائية على الجبهات إلى مستويات ما قبل الهدنة، وانخفضت أعداد الضحايا المدنيين بشكل ملحوظ.. لكنه نبه أيضا إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على بعض الجبهات خصوصا في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة.

وحث المبعوث الأممي أطراف الصراع على الامتناع عن الخطاب التصعيدي، والاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري لخفض التصعيد.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن من استخدام أطراف الصراع الإجراءات الاقتصادية العدائية والتي "تضر بالأساس بالمدنيين وتذكي من أجواء عدم الثقة"، مؤكدا أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد بيئة خصبة للجماعات المتشددة العنيفة، مشيرا إلى أن ازدياد نشاط تلك الجماعات في محافظتي أبين وشبوة هو تذكير بالعواقب طويلة الأمد لغياب تسوية سياسية للصراع.

وأثنى "جروندبرج" على جميع الأطراف لاستمرارها في الاستعدادات الداخلية لوقف إطلاق النار، داعيا إلى إحراز المزيد من التقدم على طريق التوصل لوقف إطلاق نار رسمي بدرجة أكبر.