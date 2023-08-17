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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شاهد.. كلاب تساعد في عمليات البحث عن ضحايا حرائق جزيرة ماوي الكارثية

كلاب تساعد في البحث
كلاب تساعد في البحث
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تستمر فرق الطوارئ تجوب الأراضي المحترقة في هاواي الأمريكية بحثًا عن مزيد من الرفات البشرية بعد ارتفاع عدد القتلى في حرائق الغابات في الجزيرة إلى 107 أشخاص.

وفي فيديو عرضته قناة “يورونيوز”، اليوم الخميس، تساعد الكلاب في عمليات البحث إذ تستطيع بفضل تدريباتها المتخصصة في تعقب آثار الأقدام أو الأصوات وغيرها بين المنازل المحترقة في سعي حثيث للعثور على بصيص أمل أو تقديم المساعدة للعائلات المنكوبة.

وتعتبر حرائق الغابات في جزيرة ماوي الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ عام 1918 عندما أودت حينها بحياة 453 شخصا في مينيسوتا وويسكونسن، وفقا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق.

الولايات المتحدة جزيرة ماوى حرائق الغابات عمليات البحث فرق الطوارئ