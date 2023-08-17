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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من انعدام الأمن الغذائي في النيجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه بشأن الأثر المحتمل لأزمة الغذاء القائمة في النيجر.
وأكد المكتب الحاجة لتطبيق إعفاءات إنسانية من العقوبات وإغلاق الحدود لتجنب التدهور السريع للأمن الغذائي والوضع التغذوي في النيجر، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص كانوا يعانون بالفعل قبل الانقلاب من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

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