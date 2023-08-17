الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من انعدام الأمن الغذائي في النيجر

أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه بشأن الأثر المحتمل لأزمة الغذاء القائمة في النيجر.

وأكد المكتب الحاجة لتطبيق إعفاءات إنسانية من العقوبات وإغلاق الحدود لتجنب التدهور السريع للأمن الغذائي والوضع التغذوي في النيجر، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص كانوا يعانون بالفعل قبل الانقلاب من انعدام الأمن الغذائي الحاد.