أحمد عادل يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندري لمدة ٣ مواسم رسميًا

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي،في تجديد تعاقد أحمد عادل دولا،لاعب الفريق الأول لكرة السلة، لمدة ٣ مواسم رسميًا،خلال فترة الميركاتو الصيفي،في إطار استعدادات الموسم الجديد.

ويعد أحمد عادل دولا،أحد أفضل اللاعبين المصريين بمركز صانع الألعاب والذى قدم مستويات أكثر من رائعة مع زعيم الثغر خلال المواسم السابقة وتوج خلالها بالعديد من الألقاب والبطولات.

و وقع " دولا " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر والذى يمتد لثلاث مواسم عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى، رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد وذلك حرصًا من مجلس إدارة النادى على تواجد وأستمرار العناصر المتميزه بالفريق ولتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.