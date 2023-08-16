أحمد مرعي: عناصر الخبرة رحلت عن سلة الزمالك ونحتاج لدعم الجماهير

قال أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك، إن بعض عناصر الخبرة واللاعبين المؤثرين قد رحلوا عن الزمالك مؤخرًا، سواء بانتقال أنس أسامة لفريق سلة الاتحاد السكندري، أو مصطفى كيجو لفريق الأهلي.

وأضاف «مرعي» في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، الزمالك في مرحلة بناء فريق قوي حاليا وجيل قادر على تحقيق طموحات النادي وإسعاد الجماهير بحصد الألقاب، وهذا الأمر يحتاج للصبر لأن كرة السلة تحتاج للبناء ولفترة ليست بالقصيرة عكس كرة القدم.

وتابع مرعي، أطالب جماهير الزمالك بالصبر ودعم جميع اللاعبين في الموسم الجديد من أجل تحقيق الألقاب. وكان الزمالك قد واجه موسم صعب في كرة السلة بالعام السابق حيث لم ينجح في التتويج باى بطولة سواء محلية أو أفريقية.