"التمامي": إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية حدث مهم وإيجابي

رحب النائب المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ بدمياط بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مهمة ومبشرة وتعد تقدم ايجابي لدور الحوار الوطني.

وأكد النائب المهندس وليد صلاح التمامي أن الحوار الوطني ناقش عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات، بجانب تعديل قانون الوصاية كذلك تمت مناقشة موعد انتخابات المحليات ووضع موعد استرشادي لها كل هذه الملفات هامة وتشغل بال المواطن، مشيرًا إلى أنه بعد تحويل الملفات والمخرجات التي انتهى منها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية نكون أمام خطوات تنفيذية مهمة.