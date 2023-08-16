زهران: توجيه الرئيس بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية دليل على أهميته

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف باللجنة المركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، استجابته لما صدر عن الحوار الوطني من مخرجات وتوصيات وتحويلها للجهات المعنية، دليل قاطع على جدية واهمية الحوار الوطني.

ووجهت زهران، خلال تصريحات صحفية، الشكر والتحية والتقدير للرئيس السيسي على هذا القرار، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ساهم فى تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن وتدشين وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع للمشاركة في بناء الوطن.

وأشارت إلي أن الحوار الوطني الذي تناول كل القضايا أدى إلى حالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة؛ كما أنه نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، وخاصتا الملف الاقتصادي الذي يشغل الجميع، نظرًا للأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم.

وأضافت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف، أن الحوار الوطني جاء ليحقق العديد من الأهداف التي ركزت على تحديد الأولويات الوطنية للمرحلة الراهنة، وسيشعر المواطن بثمار هذا للحوار قريبا.