السوبر الأوروبي.. تفوق تاريخي للسيتي أمام إشبيلية

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس"، في بيرايوس باليونان، لمتابعة لقاء كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي بطل التشامبيونزليج، وإشبيلية حامل لقب يوروبا ليج.



يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزى اللقاء بطلا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، على حساب إنتر الإيطالى، وعلى الجانب الآخر نال إشبيلية بالدوري الأوروبي بالتفوق على روما.



تقابل الفريقان فى أربع مناسبات سابقة، امتلك مانشستر سيتي خلالها أفضلية كبيرة ، حيث انتصر فيها جميعا.



يطمح مانشستر سيتي لتحقيق لقبه الأول في كأس السوبر الأوروبي، وهو النادي رقم 40 الذي يشارك في البطولة، والسابع إنجليزياً.

