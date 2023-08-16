وظائف جديدة بشركة نقل الكهرباء.. تعرف علي الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بمقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، واعلنت عن حاجتها لوظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية من درجة مدير عام ربط 1500 وفقًا للائحة نظام العاملين بشركة نقل الكهرباء.

وأوضحت الشركة فى الإعلان رقم 3 لسنة 2023 الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف الكهرباء 2023 وهى كالتالى..

⁃ مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين.

⁃ قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل بالدرجة الأدنى مباشرة.

⁃ اجتياز البرامج التدريبية التي تنتجها الشركة

⁃ توفر القدرة على القيادة والتوجيه.

⁃ موافقة هيئة الأمن القومي على الترشح.

وحددت الشروط العامة لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي

• يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:

• 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية

• موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

• صورة البطاقة الشخصية.

• صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

• للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وشددت الشركة على أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل علية نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» حتى 24 من شهر أغسطس الجاري على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.