«جنايات المنيا» تؤجل قضية «المحامين الثلاثة» إلى دور أكتوبر

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قضية محاميي المنيا الثلاثة، المتهمين بالتحريض على القتل، إلى اليوم الثاني من دور أكتوبر، لحين مناقشه شهود الإثبات، وسماع شهود النفي، ومناقشه الطبيب الشرعي، مع إخلاء سبيل المحامين الثلاثة.



يذكر أن عبدالحليم علام نقيب المحامين، كان قد شكل هيئة دفاع عن محاميي المنيا الثلاثة، والحضور معهم أثناء نظر القضية.



ضمت هيئة الدفاع، كلًا من؛ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، محمد خليل نقيب محامي طنطا، وائل ذكرى المحامي.



كانت محكمة جنايات المنيا قد أجلت خلال جلستها المنعقدة في 12 يوليو الماضي، قضية محاميي المنيا الثلاثة، المتهمين بالتحريض على القتل، إلى اليوم الثاني من دور أغسطس الجاري لسماع شهود النفي، مع إخلاء سبيلهم.