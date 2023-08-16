رئيس الجامعة اليابانية يستقبل وفدا من جامعة الدول العربية

استقبل الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وبرفقتها وفد يضم دكتور فراج العجمي، مدير منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، وأسامة زكريا هشام ممثل إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية بحضور ممثلين من السفارة اليابانية وهيئة الجايكا.

أعرب الدكتور عمرو عدلى فى بداية اللقاء عن سعادته بزيارة السفيرة هيفاء أبو غزالة والوفد المرافق لها للجامعة المصرية اليابانية لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى والثقافى بين الجامعة اليابانية وجامعة الدول العربية وللتعرف على مميزات النموذج اليابانى فى التعليم حيث تقدم الجامعة تعليما بمواصفات عالمية وتؤهل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى

استعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء نشأة الجامعة موضحا انها بدأت منذ عام 2010 باستقبال طلاب الدراسات العليا، وكيف تطورت لتقدم برامج البكالوريوس، مشيرا الى تمتع الجامعة بشراكة مصرية يابانية على كل المستويات الأكاديمية والبحثية.

اوضح د.عمرو عدلى ان مجلس امناء الجامعة يضم عشرة أعضاء مصريين وعشرة أعضاء يابانيين من الشخصيات المرموقة من مصر واليابان، وبرئاسة السفيرة فايزة ابو النجا موضحا أن رئيس الجامعة له ثلاثة نواب، حيث يشغل البروفيسور الدكتور هاشيموتو شوجي منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية والإقليمية، والدكتور توشيو فوكودا منصب نائب رئيس الجامعة للبحث الأكاديمي، والدكتور سامح ندا منصب نائب رئيس الجامعة للتعليم والشؤون الأكاديمية.

كما استعرض رئيس الجامعة البرامج الأكاديمية المتميزه بكليات الجامعة و تعاون الجامعة الوثيق مع الجهات الصناعية وانجازات الجامعة حيث حصلت على أفضل جامعة فى مؤشرات براءات الاختراع حيث تم التقدم لتسجيل ٩٠ بر اءة اختراع كما حصدت حاضنة الجامعة جائزة الحاضنة المتميزة من المجلس الدولى للصناعات الصغيرة بواشنطن.

من جانبها أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتجربة اليابانية فى التعليم بالجامعة اليابانية وبتميز الجامعة فى البحث العلمى، كما أبدت اعجابها بتصميم الحرم الجامعى مشيدة بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة المتاحة بالمعامل وكذلك بالبيئة الأكاديمية المريحة للطلاب.

فى ختام الزيارة قام أعضاء الوفد بجولة في المقر الرئيسي للجامعة زارو خلالها بعض مراكز التميز مثل معمل الجرافين والكيمياء والطاقة، وتمت زيارة قاعات الرسم والمكتبة الرئيسية، حيث تم شرح النظام الخاص بالمكتبة كما زار الوفد المقر الثانوي للجامعة وقام بجولة في الفندق ومباني السكن والملاعب الرياضية المتعددة الخاصة بالطلاب ومبنى الانشطة الذى يضم حمام سباحة وصالة جيمنازيوم وملعب اسكواش.