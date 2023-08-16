فرقة فنون متحدي الإعاقة تقدم الفلكلور السكندري على مسرح الأنفوشي

قدمت فرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة، مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة كابتن مصطفى جابر على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة بحري، ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات برقصات استعراضية متنوعة منها ابن مصر، أرض الشرق، النور مكانه في القلوب، حلوة الصحبة، الحجالة، تابلوه الصعيدي والحصان وفقرة التنورة المميزة.

هذا إلى جانب الفقرات المستوحاة من الفلكلور السكندري التي تفاعل معها الحضور، ومنها الفرح وغمزة إسكندراني.

تقدم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تستأنف العروض الجديدة غدا الخميس مع فرقتي بورسعيد والمنيا للفنون الشعبية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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