بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سياره نقل علي الطريق الزراعي أمام مدخل موقف دمنهور العمومي اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي (القاهرة - الأسكندرية)، بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث دفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من: "محروس بيومي أبو زيد، 22 عامًا، مصاب اشتباه كسر العمود الفقري، فايزة الزهري على، 55 عامًا، السيد عبد اللطيف الفيومي، 43 عامًا، محمد عنتر محمد، 21 عامًا، جميعهم مقيمون مركز شبراخيت".

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة