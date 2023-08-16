سؤال برلماني لاستيضاح ملابسات الطائرة المحتجزة في زامبيا

وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، لاستيضاح حقيقة وملابسات استيقاف واحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة في زامبيا خلال الساعات الأخيرة.

وقالت النائبة، في سؤالها اليوم الأربعاء: "أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة من طراز (جلوبال إكسبريس تي سفن) تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما و5 مسدسات بها 126 طلقة."

وأضافت: "كما احتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات".

وأوضحت "عبد الحميد"، أن الطائرة المستأجرة حُلقت من مطار القاهرة الدولي، هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، لافتًة إلى أن الأموال تم التحفظ عليها ببنك زامبيا المركزي".

وأشارت إلى أن الطائرة كانت في طريقها من القاهرة إلى الكونغو وتوقفت في مطار لوساكا من أجل التزود بالوقود ثم استكمال رحلتها قبل أن يتم استيقافها من جانب السلطات في زامبيا.

وأردفت: "أنه حتى الأن لم يصدر بعد أي بيان رسمي من جانب السلطات في مصر بشأن حقيقة الأخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، وهو ما يزيد الأمور غموضًا ويفتح الباب أمام القيل والقال كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد، الجهات في مصر وعلى رأسها وزارة الطيران المدني الخروج ببيان رسمي لكشف ملابسات هذه الواقعة لقطع الباب وإغلاق الطريق أمام الشائعات.

ووجهت الأسئلة التالية: كيف أقلعت هذه الطائرة من مطار القاهرة؟ وهل كانت قادمة من جهة أخرى أم ترانزيت؟!،وما هي ظروف وملابسات تواجدها في مطار القاهرة؟ ومَن هم أصحابها؟ وما هي الإجراءات المتبعة تجاه الطائرات الخاصة من جانب رجال الجمارك؟