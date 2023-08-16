بايدن: هاواى ستحصل على كل ما تحتاجه من الحكومة الفيدرالية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وزوجته جيل بايدن، سيزوران هاواي على الرغم من عدم تحديد جدول زمني للقيام بذلك وسط انتقادات يواجهها بسبب الاستجابة لحرائق الغابات التي دمرت جزيرة ماوي.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن بايدن قوله "سنسافر أنا وزوجتي جيل إلى هاواي بأسرع ما يمكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لكني أريد أن أذهب، وأنا على يقين من أن لدينا كل ما يحتاجون إليه. نريد أن نتأكد من أننا لا نعطل جهود التعافي الجارية"، ووصف حرائق الغابات بأنها "مدمرة" وأشار إلى أنه في حين أودت بحياة 99 شخصًا، إلا أنها تعد حتى الآن أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ قرن، وطمأن بايدن مسؤولي هاواي بأنها ستحصل على كل ما تحتاجه من الحكومة الفيدرالية.

ووصل عدد القتلى من حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي إلى 99 شخصًا. وقال مسؤولو مقاطعة ماوي، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأكد المسؤولون أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق في الجزيرة.

يأتي ذلك بعد أن دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي.

وفتح المدعي العام في هاواي تحقيقًا في الاستجابة لحرائق الغابات، قائلاً إن مكتبها سيجري "مراجعة شاملة" لـ "اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات الدائمة" قبل الحرائق وأثناءها وبعدها.