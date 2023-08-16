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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يصل السعودية استعدادا للانضمام إلى الخليج.. صور

محمد شريف يصل الي
محمد شريف يصل الي السعودية
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وصل محمد شريف مهاجم منتخب مصر، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، استعدادًا للانضمام إلى فريقه الجديد الخليج.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الإثنين الماضي، رحيل محمد شريف عن صفوف الفريق الأحمر، بعد انتقاله إلى فريق الخليج السعودي لمدة موسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج على «تويتر»، لقطات من وصول محمد شريف إلى السعودية، معلقا عليها: "جانب من وصول المهاجم المصري«محمد شريف»".

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الخليج نظيره أهلي جدة، مساء غدًا الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

 

محمد شريف منتخب مصر السعودية الخليج الأهلى