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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإيسيسكو تعقد بماليزيا ندوة دولية وورشة عمل لبناء القدرات في علم الجينوم

إيسيسكو
إيسيسكو
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عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ندوة دولية وورشة عمل تحت عنوان: الطب الدقيق لتنمية قدرات العاملين في علم الجينوم بماليزيا، بهدف التعريف بكيفية التعامل مع بيانات الجينوم، لتوظيفها في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في المجال.

 

وأفاد بيان للايسيسكو بان الندوة، تستمر على مدار خمسة أيام، وأكدت الدكتورة نور فريزا بنت نجاه، نائب المدير العام للصحة بوزارة الصحة الماليزية، أهمية دعم التقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، مشيدة بجهود الإيسيسكو في دعم دولها الأعضاء في هذا الشأن.

 

ومن جانبه أبرز الدكتور رحيل قمر رئيس قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، أهمية إدماج وتطبيق الطب الدقيق في مجال الرعاية الصحية بالدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب دعم الخبرات في مجال علم الجينوم.

إيسيسكو ماليزيا