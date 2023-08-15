رسميًا.. زد يضم أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد احمد سيد عبد النبي بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات.

وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الاعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب و مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادمًا من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين على سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادمًا من الأهلي، وايضًا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات.