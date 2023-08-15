افتتاح العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري بشبين الكوم

️شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، إفتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم ،لتقديم الخدمات الصحية والإستشارات الطبية بمختلف التخصصات المتنوعة للمدنيين ،وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي الارتقاء بمنظومة القطاع الطبى كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

حضر الافتتاح عميد طبيب محمد عبد العزيز أبو شنب مدير مستشفى المنوفية العسكرى ،و محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، العميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري للمحافظة ، و الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء للمحافظة، الدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب ، و عمداء الكليات بجامعة المنوفية .

وتفقد رئيس الجامعة ومحافظ المنوفية الأقسام الطبية بالعيادات الخارجية بالمستشفى ، والتى تضم أقسام " الباطنة ، الجراحة العامة ، العظام ، المسالك البولية ، الأنف والأذن ، الأورام، الأطفال وغيرها من التخصصات المتنوعة " ، فضلا عن القيام بإجراء العمليات الجراحية و استقبال حالات قوائم الانتظار " تأمين صحى و علاج على نفقة الدولة "وذلك من خلال نخبة من الأخصائيين والاستشاريين من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً يوميا .

كما تم عرض فيديو توضيحي عن المستشفى العسكري منذ نشأتها والأقسام الطبية بها والخدمات الصحية وما تشمله من أجهزة حديثة متطورة.

وأشاد القاصد بالتجهيزات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمترددين بالمستشفى مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق التام مع المستشفى العسكرى لتقديم خدمات طبية مميزة لأبناء المحافظة كما أشاد بما يضمه المستشفي من الأطباء والاستشاريين المتميزين .

و ️أشار مدير مستشفى المنوفية العسكرى ، إلى أن المنوفية قد شرفت بإفتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمستشفى العسكرى فى عام 2018 ، لافتاً أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وحرص القوات المسلحة بدعم القطاع الطبى فتم التنسيق مع محافظة المنوفية وكلية الطب بجامعة المنوفية ووزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ، مؤكداً على أن المستشفى تستقبل كافة الحالات المرضية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وشاركت فى تنظيم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية والتطعيم ضد فيروس كورونا وإنهاء قوائم الإنتظار.