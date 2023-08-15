تفاصيل ضبط المتهم بفيديو التعدي على الكلاب باستخدام بندقية رش في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف مُلابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى على الكلاب باستخدام بندقية رش.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدماً (بندقية رش) وإحداث إصابته.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبحوزته (بندقية رش).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم فى إزعاجه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.