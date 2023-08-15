جامعة العريش تنظم قافلة طبية زراعية متكاملة في قرية السكاسكة

نظمت جامعة العريش قافلة طبية زراعية متكاملة في قرية السكاسكة في مركز العريش، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية بشمال سيناء.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش أن القافلة بالتعاون بين جامعات بورسعيد ودمياط والسويس ومجلس مدينة العريش، تحت رعاية محافظ شمال سيناء.

أضاف عفش، أن القافلة شملت عدد من الاطباء البيطرين والفنيين مدعومين بالأجهزة اللازمة للكشف على الحيوانات منها أجهزة السونار وكذا صرف العلاج اللازم بالمجان

وقالت جامعة العريش في بيان لها أنه وتفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تنظم جامعة العريش قافلة متعددة التخصصات بالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا في مدينة الشيخ زويد وقرية السكاسكة تحت شعار "يوم في حب مصر"تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وفي إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة متعددة التخصصات لمدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة أمس الأثنين وبالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا لجامعات. (قناة السويس - السويس – بورسعيد - دمياط) وتشمل القافلة تخصصات متعددة طبية، بيطرية، زراعية بالإضافة للاستزراع السمكي وأطقم التمريض والأشعة.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن القافلة شمت مشاركة جامعات اقليم شرق الدلتا (جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط)، وتضم القافلة تخصصات متعددة طبية، بيطرية، زراعية بالإضافة للاستزراع السمكي وأطقم التمريض والأشعة، وتستهدف القافلة مدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة شرق العريش لتوقيع الكشف على المواطنين من المرضى بمستشفى الشيخ زويد، أو بقرية السكاسكة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الكشف على المرضي في أغلب التخصصات الطبية، وصرف العلاج المجاني للمواطنين، من أبناء الشيخ زويد والقرى المجاورة، ومنطقة السكاسكة شرق العريش، والتجمعات السكنية، موضحًا أن القافلة تأتي من دور وحرص الجامعة على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للمواطنين، والتي دعا لها فخامة رئيس الجمهورية.

هذا، وقد قام الدكتور رئيس الجامعة يرافقه مشرفي الجامعات المشاركة في القافلة والدكتور مدير مستشفي الشيخ زويد بالمرور على المرضى والاستماع لهم لتلبية مطالبهم من خلال القوافل القادمة.

وأفاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.