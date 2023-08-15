هرم هوارة ينافس المناطق الأثرية فى زيادة أعداد الأفواج السياحية "صور"

استقبل هرم هوارة بالفيوم فوجين سياحيين أحدهما أمريكي، حيث تحظى المنطقة إقبال كبير من السياح من مختلف الجنسيات للأستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم لتميزه كونه أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

ومن جانبها حرصت إدارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم تحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية، وجاء ذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثاربضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية .

وأوضحت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الآثرى أن المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم تشهد فى الفترة الأخيرة انتعاشة سياحية كبيرة بزيادة اعداد الأفواج السياحية متعددة الجنسيات.



اوضحت نرمين عاطف مديرة أدارة الوعى الأثري أن منطقة هرم هوارة الاثرية أستقبلت اليوم وفداً من فرنسا قاموا بزيارة محافظة الفيوم للأستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

قام وفد من أمريكا ومن الصين،حيث قام الوفد اليوم بزيارة هرم هوارة وأبدى سعادته بزيارة المنطقة الأثرية وأبدى سعادته بحسن إستقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية .



وجاء ذلك في إطار حرص ادارة الوعى الاثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الأقتصاد.

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