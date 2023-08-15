بالفيديو.. كوثر محمود: لدينا أفضل مستوى تعليمي بكليات التمريض على مستوى العالم

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام باستكمال الدراسة في التمريض من خلال برامج قدمتها الدولة حتى يصل الممرضون القدامى إلى درجة البكالوريوس، وملف التعليم مهم جدًا، مشيرة إلى أنه قبل عام 2006 و2007، كان نظام تعليم التمريض فى مصر ثلاث سنوات فقط بعد الإعدادية، وبعد هذا النظام تم تطبيق نظام الخمس سنوات عام 2007.

وأضافت "كوثر" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك رؤية مستقبلية ليكون التمريض كله بعد الثانوية العامة، موضحة أن أفضل مستوي تعليم على مستوي العالم هي كليات التمريض، ومن أجل تقليل الفجوة بين إخصائين التمريض وهم خريجي الكليات والدبلومات، تم فتح البكالريوس التقني، مما قلل الفجوة التعليمية.

وتابعت أن هناك 360 مدرسة تمريض تابعة لوزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك 25 كلية تمريض على مستوي مصر، و2 أهلية و5 خاصة، و360 معهد أو مدرسة تمريض تابعين لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على تخريج ممرضين مؤهلين لرفع مستواهم العلمي وهو ما ينعكس على مستواهم المهني والمهاري لتقديم خدمة ذات جودة للمواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة غيرت التمريض مظهرا وجوهرا في هذه المنظومة، من ناحية المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية والتدريب والحوافز التي تمت زيادتها، بالإضافة إلى التعليم.