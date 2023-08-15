بالبكاء.. أحمد شيبة يودع والدته في الإسكندرية

سيطرت حالة من الحزن والأسى على المطرب أحمد شيبة، خلال تشييع جنازة والدته في محافظة الإسكندرية وتحديدا بمنطقة القباري غرب الإسكندرية.

ظهرت على المطرب أحمد شيبة في جنازة والدته علامات الحزن والبكاء على، وسط حضور الأقارب والأصدقاء وأهالي الإسكندرية.

وكان قد ودع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان والدة أحمد شيبة، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد حسان بشارع المكس أمام كوبرى ٢٧ غرب الإسكندرية.

وسيطرت حالة من الحزن والأسى على وجه الفنان أحمد شيبة، الذي ودعها عبر صفحته الشخصية بالدعاء لها: مع السلامة يا أمي.. ربنا يرحمك ويسامحك يا رب.

أقيمت صلاة الظهر بمنطقة القباري مسقط رأس الفنان أحمد شيبة، وذلك من مسجد حسان بشارع المكس امام كوبرى ٢٧، شيعت الجنازة إلى مقابر العائلة ام كبيبه بالورديان والعزاء بالقبارى ش المكس امام كوبرى ٢٧.

وكان قد توافد الكثير من محبي الفنان أحمد شيبه، على مسجد حسان بشارع المكس امام كوبرى ٢٧، استعدادا لتشيع جنازة والدة أحمد شيبه في مسقط رأسه بالقباري غرب الإسكندرية.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ودع الفنان أحمد شيبه شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.

وكان قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".