محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول مع شركة التعاون للبترول لإقامة محطات تموين

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية وشركة التعاون للبترول لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود متكاملة (مواد بترولية، غاز، كهرباء) بكافة أرجاء المحافظة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين و منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة في إعادة استغلال الأصول غير المستغلة والتوسع في إقامة محطات الوقود والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المستهلكين ودعم الاقتصاد القومي طبقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ".

ووقع البروتوكول اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة و ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول ، بحضور مدير عام أقاليم بحري بشركة التعاون للبترول ، مدير شركة المنوفية لصيانة الآليات بالمحافظة ، مدير شركة التعاون للبترول بالمنوفية .

وأشار محافظ المنوفية، إلي أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم محافظة المنوفية بتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة محطات تموين مواد بترولية والخدمات المتكاملة داخل الحيز العمراني وتقديم كافة وسائل الدعم والتسهيلات اللازمة لإتمام كافة الإجراءات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، علي أن تقوم شركة التعاون للبترول بتنفيذ أو تطوير المباني والمنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات تموين مواد بترولية وخدمة متكاملة تنفيذاً للمخططات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة وطبقاً للوائح و التراخيص الصادرة من الجهات المعنية، وكذا توفير المعدات اللازمة لتشغيل محطات الخدمة والتموين بالوقود والغاز الطبيعي والكهرباء وأعمال الأمن الصناعي.

وخلال اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته المبذولة لتحقيق الشراكة بما يساهم في تحقيق التنمية بهذا القطاع ، فيما أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول تقديراً له .

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً حرصه التام في التعاون مع كافة الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

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