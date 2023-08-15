بالتعاون مع مبادرة "ابدأ".. تفاصيل إطلاق نموذج جديد لمدارس التعليم الفني

كشفت بسنت حسين، مسئول في قطاع التدريب بمبادرة ابدأ، عن تفاصيل إطلاق نموذج جديد لمدارس التعليم الفني بالتعاون مع المبادرة ، قائلة:" ان هذا النموذج يتم التركيز فيه بشكل كبير على التدريب العملي للطلاب، حيث يتم الربط بين المواد النظرية التي يتلقاها الطالب وطريقة تطبيقها في الحياة العملية".

وقالت “حسين” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن باب التقديم سيتم فتحه على مدار الأيام المقبلة أمام الطلاب والمدرسين، مؤكدة: أن العمالة الفنية هي أساس نهضة وتقدم أي دولة متقدمة.



وأضافت مسئول قطاع التدريب بمبادرة ابدأ: أن المدارس الوطنية يتم الحرص فيها أن تكون المواد التي يتم دراستها تلبي احتياجات الصناعة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق مدرستين هذا العام، مدرسة ابدأ للعلوم التقنية في مدينة بدر تتخصص في الذكاء الاصطناعي، والمدرسة الثانية في دمياط وتتخصص في اللوجيستيات وصيانة وإصلاح السفن.