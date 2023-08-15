نقيب التمريض: حصلنا على دعم سياسي وأدبي ومعنوي ومادي كبير خلال "كورونا".. بالفيديو

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن قطاع التمريض حصل على دعم سياسي كبير في فترة جائحة كورونا، كما حصل على دعم أدبي ومعنوي ومادي وعلمي، مشيرًة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ قطاع التمريض يُمثل في البرلمان المصري نقيب عام التمريض نيابة عن التمريض.

وأضافت "كوثر" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام باستكمال الدراسة في التمريض من خلال برامج قدمتها الدولة حتى يصل الممرضون القدامى إلى درجة البكالوريوس، وملف التعليم مهم جدا.

وتابعت، أنه يتم العمل على تخريج ممرضين مؤهلين لرفع مستواهم العلمي وهو ما ينعكس على مستواهم المهني والمهاري لتقديم خدمة ذات جودة للمواطن المصري.

وأوضحت نقيب التمريض، أن الدولة المصرية كسبت الرهان على تجربة التأمين الصحي الشامل، حيث حققت نجاحا كبيرا في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد وكل المحافظات التي جرى تطبيقه فيها.

ولفتت إلى أن الدولة غيرت التمريض مظهرًا وجوهرًا في هذه المنظومة، من ناحية المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية والتدريب والحوافز التي تمت زيادتها، بالإضافة إلى التعليم.