غدًا.. قطع المياه 6 ساعات عن مدينة طوخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 3 عصرا.

وأوضحت الشركة أن عملية القطع تأتي نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ وان المناطق التي سيتم قطع المياه بها هي شوارع "عبيدو، صلاح عامر، أمين عامر، النقابة القبلى، النقابة البحري، مصطفى كامل، محمد كامل، حليمة، أحمد عامر، فرج الخولى، الخولى".

وناشدت الشركة المواطنين، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.