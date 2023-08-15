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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. قطع المياه 6 ساعات عن مدينة طوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 3 عصرا.

وأوضحت الشركة  أن عملية القطع تأتي نظرا لأعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة طوخ وان المناطق التي سيتم قطع المياه بها هي شوارع "عبيدو، صلاح عامر، أمين عامر، النقابة القبلى، النقابة البحري، مصطفى كامل، محمد كامل، حليمة، أحمد عامر، فرج الخولى، الخولى".

وناشدت الشركة المواطنين، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مياه الشرب والصرف الصحي قليوب طوخ