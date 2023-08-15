الدفاع البريطانية: قديروف يسعى للترويج لولائه لبوتين

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، يعمل بنشاط على تعزيز دور وحداته في الحرب في أوكرانيا وذلك لتحسين سمعته كموالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الدفاع البريطانية نقلا عن بيانات استخباراتية -على شبكة إكس للتواصل الاجتماعي (المعروفة سابقا باسم تويتر)- إن تعليقات قديروف تسلط الضوء على الدور المستمر لإحدى الوحدات الشيشانية الرئيسية في هذا المجال الرئيسي، وتخضع فوستوك رسميا لقيادة الحرس الآلي رقم 42 بالمنطقة العسكرية الجنوبية والتي كانت نشطة حول قرية روبوتين.

وتشكل القوات الشيشانية عنصرا صغيرا نسبيا ولكنه بارز من القوات الروسية في أوكرانيا، ومن المحتمل أن يروج قديروف بشدة لأدوار وحداته جزئيا لتلميع أوراق اعتماده كموالي لبوتين "، وفقا للمخابرات البريطانية.

يشار إلى أنه في العاشر من أغسطس الجاري، اعترف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بجهود الكتيبة الشيشانية فوستوك أخمات في قطاع أورهيكيف المتنازع عليه بشدة في منطقة زاباروجيا.