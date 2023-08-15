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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: التحديات الأمنية في العالم نتاج تصرفات الدول الغربية

الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.
وقال بوتين في رسالة مصورة وجهها للمشاركين في مؤتمر "موسكو للأمن الدولي" الذي افتتح اليوم الثلاثاء - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - إن " الناتو يواصل بناء قدراته ويستخدم وسائل الضغط العسكرية وغير العسكرية".
وأضاف أن " الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها، كما أن هناك محاولات تتخذها بعض الدول للتلاعب بالشعوب وإحداث صراعات ".
وأشار بوتين إلى أن معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها، وسيتعين على المجتمع الدولي بأسره رسم ملامح المستقبل معا، مؤكدا أن الغرب يسعى لتأجيج الصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه.
 

بوتين الدول الغربية