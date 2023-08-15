لا إصابات في حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.