"مياه الشرب" بسوهاج تجرى استطلاع راى وتستقبل شكاوى المواطنين بقرية ام دومة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بقرية ام دومة بمركز طما المنفذ بها مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وصرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه تم الدفع بسيارة استقبال شكاوى المواطنين وكذلك مركز خدمة العملاء المتنقل لاستقبال طلبات العملاء وتحقيق رضاهم.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة هذا بالاضافة الى تعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار.

وجدير بالذكر أن مبادرة "القرية الخضراء" تم إطلاقها في مؤتمر المناخ "cop 27"، وتهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وتم اختيار قرية "أم دومة" بمركز طما بسوهاج ضمن 19 قرية على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء وفقا لمجموعة من المعايير أهمها "تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة".