حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الأثار داخل إحدى العقارات بمنطقة المطرية ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمطرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاشتراك مع (شخصين - مقيمان بذات العنوان) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

كما عُثر على (آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر - أدوات حفر وتنقيب - 36 قطعة فخار محطمة)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.