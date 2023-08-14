غياب رونالدو.. ماني يقود هجوم النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، تشكيل لاعبيه لمواجهة الاتفاق، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وتقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد، واعتمد كاسترو على السنغالي ساديو ماني لقيادة هجوم الفريق إلى جانب عبدالرحمن الغريب فيما يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقرر المدير الفني البرتغالي منح كريستيانو رونالدو راحة من مباراة اليوم وذلك بعدما شعر بالإجهاد بعد مباراة نهائي البطولة العربية أمام فريق الهلال والتي توج بها النصر.

وجاء تشكيل النصر أمام الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد ال فتيل - مختار علي - جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم - عبد العزيز العليوه.

خط الهجوم: عبدالرحمن الغريب - ساديو ماني.