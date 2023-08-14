رئيس وزراء باكستان يدعم شعب جامو وكشمير للاحتفال بيوم الحق وتقرير المصير

أكد محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان دعمه للشعب تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى لقضية كشميراحتفالا بمناسبة يوم حق تقرير المصير وتحتفل الأمة اليوم بالذكرى الـ 76 لاستقلال باكستان.

وقال شريف في نص كلمته:

في هذه المناسبة الميمونة أتقدم بأحر التهاني إلى الأمة بأكملها بما في ذلك الباكستانيون في الخارج.

هذا اليوم له أهمية خاصة في قلوبنا ، لأن هذا اليوم التاريخي شهد نضالا غير مسبوق من أجل الحرية بلغ ذروته بتأسيس دولة باكستان. اليوم ، نثني على الرجال والنساء والأطفال الذين اجتمعوا تحت القيادة الديناميكية للقائد الأعظم محمد علي جناح للنضال من أجل إنشاء أرض يمكنهم تسميته وطنًا.

في هذه العملية وضعوا مثالًا مجيدًا للالتزام والتفاني من أجل قضية باكستان. كما أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالقيادة الحكيمة للقائد الأعظم والقادة الآخرين الذين بدونهم لم يكن من الممكن لحلم باكستان أن يرى النور ستبقى الأمة مدينة لهم إلى الأبد على منحنا هدية الحرية الثمينة.

يمثل النضال من أجل الحرية من أجل وطن منفصل فكرة متجذرة في تأكيد الذات والأمل في غد أفضل. كان ذلك من أجل بلد يمكن لشعبنا فيه استكشاف إمكاناتهم والعيش في سلام وازدهار بما يتماشى مع تقاليدهم المجيدة وروحهم وثقافتهم وقيمهم. كانت فكرة باكستان أكبر بكثير مما نتخيله. لقد كان طموحًا شكله الخوف من العيش في ظل مبدأ الأغلبية الذي دعا إليه حزب المؤتمر.

تحدى القائد الأعظم هذا التفسير الذي كان يهدف إلى قمع هوية المسلمين وإبقائهم أقلية تحت لباس الديمقراطية الغربية. من ناحية ، أثبت أن المسلمين هم أمة منفصلة بكل معنى الكلمة وأن مطلبهم بوطن منفصل كان مبررًا تاريخيًا. وحذر من أن إجبارهم على العيش في بلد كبير في ظل مبدأ الأغلبية هو وصفة لكارثة.

من ناحية أخرى قاد نضالًا سلميًا ديمقراطيًا وسياسيًا. لقد كان تصميمه وإيمانه الراسخين في عدالة قضيته قويًا لدرجة أن المعارضة المشتركة بين البريطانيين الحاكمين وحزب المؤتمرأخفقت في التأثير على عزيمته.

هناك درسان جديران بالملاحظة في هذا الصدد. أولًا كانت الوحدة واحدة من أبرز جوانب استقلال باكستان التي نشأت من نسيج متنوع من الثقافات واللغات والأعراق وإن الرابع عشر من أغسطس ليس مجرد احتفال بالحرية السياسية إنه شهادة على قدرة الأمة على التكاتف للتغلب على التحديات الهائلة. يجسد علم باكستان باللون الأخضر الذي يمثل الأغلبية المسلمة والأبيض الذي يرمز إلى الأقليات الدينية مبدأ الوحدة في التنوع الذي يستمر في تشكيل هوية الأمة.

ثانيًا لا توجد عقبة يصعب التغلب عليها إذا كان الشخص مدفوعًا بإحساس عميق بالهدف. يشعل الإيمان بالنفس خيال الأمم ويقوي رحلتهم نحو الهدف.

بينما نحتفل اليوم بعيد الاستقلال السادس والسبعين نحتاج إلى استحضار الروح التي ميزت حركة الاستقلال وتوظيف درس الوحدة والثقة بالنفس لرسم الطريق إلى الأمام.



ليس هناك من ينكر أهمية العديد من المعالم التي حققناها في العقود السبعة والنصف الماضيةو غالبًا في ظل ظروف متعارضة. لقد واجهنا أسوأ الكوارث الطبيعية والصراعات والحروب وتمكنا دائمًا من إعادة البناء بشكل أفضل. على طول الطريق ، كنا غيورون على هدية الحرية التي نقدرها بشغف.

بينما نحتفل بعيد الاستقلال ونقف متضامنين تمامًا مع الشعب المظلوم في جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني ، الذى يخوض النضال من أجل حقه في تقرير المصير.

لا تزال باكستان ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والمعنوي والدبلوماسي لهم. على الرغم من الحصار العسكري الذي دام أربع سنوات والتعتيم الكامل للمعلومات ، أظهر شعب جامو و كشمير المحتلة مرونة وتحديًا ملحوظين ضد الجهاز القمعي الهندي.

ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الإحاطة علما بانتهاكات حقوق الإنسان فى كشمير المحتلة . لا يزال موقفنا حازمًا ، ويدافع عن حل سلمي للنزاع بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة و مع الاعتراف بحق الشعب الكشميري في تقرير مستقبله من خلال استفتاء حر ونزيه.

14 أغسطس هو أكثر من مجرد موعد. إنه رمز لمرونة الأمة الباكستانية وشجاعتها والتزامها الثابت بالحرية. بينما تحتفل الأمة بهذا اليوم و فهي فرصة للتفكير في تضحيات الماضي والاحتفال بإنجازات الحاضر وتصور مستقبل أكثر إشراقًا لشعبنا.

تستمر روح الاستقلال في إلهام الباكستانيين للتغلب على التحديات والعمل من أجل دولة تجسد مبادئ العدل والمساواة والازدهار للجميع.