أوقاف شمال سيناء تشارك فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة بشمال سيناء استعداداتها للحملة المحدودة ضد شلل الأطفال، والمقرر تنفيذها بالمحافظة ٢٠ أغسطس الجارى ولمدة ٤ أيام تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي، مشاركة مديرية أوقاف شمال سيناء فى الإعلام عن الحملة بالمساجد أثناء خطبة الجمعة القادمة، لحث المواطنين على تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى ١٠ سنوات.

جاء ذلك في اجتماع وفد من وزارة الصحة والسكان المصرية ضم الدكتور محمد قابيل وزارة الصحة، والدكتوره اميره خلوصي مدير الترصد بمديرية الصحة، محمد أمين أخصائي الصحة العامة وزارة الصحة، عصام عبد الفتاح مسؤل الترصد بمديرية الصحة، مع فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء للتنسيق للتعاون فى دعم الحملة.

وأشار الدكتور حاسم حمدى، إلى موافقة مدير عام مديرية الاوقاف بشمال سيناء بمشاركة ٦ مساجد كبرى داخل مدينة العريش للإعلام عن الحملة أثناء العمل بالحملة، لافتا إلى اتخاذ شعار «نطعم كلنا نحمي نفسنا - اتأكد من تطعيم طفلك ضد مرض شلل الأطفال » فى التوعية من خلال فرق التثقيف الصحى بالمحافظة.

من جانبه أعرب فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام عن امتنانه وشكره وتقديره الي مدير عام مديرية الأوقاف من حسن وحفاوة الاستقبال، مشيدا بدور مديرية أوقاف شمال سيناء فى دعم الحملات القومية وَالانشطة الثقافية بالمحافظة.