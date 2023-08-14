حملة صيانة مكبرة لجميع مدراس محافظة شمال سيناء

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، لجنة فنية برئاسة المهندس أحمد السيد محمود مهندس صيانه الآلات والمعدات بالهيئه العامه للأبنية التعليميه بالقاهرة ومهندسي الصيانة بهيئه الأبنيه التعليميه بالعريش وأعضاء لجنة الصيانة والتعليم الفني وبحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، تنفيذًا لتوجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمهندس احمد السيد مهندس الصيانه والآلات الهيئة العامة للأبنية التعليميه بالقاهرة لجهده المبذول في نجاح ورش العمل والصيانة لبعض الآلات والمعدات بمدارس المحافظه.

وأفاد المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، بانه طبقا للتعاون المشترك بين مديرية التربيه والتعليم،وهيئه الابنيه التعليميه، تم عمل ورش عمل لكيفيه الصيانه البسيطه المستمره والصيانه العاجله واصلاح الاعطال ومهام مشرفي الصيانه الكهربائيه والميكانيكي بالمدارس وذلك تحت اشراف التوجيه المختص، حيث تم الاشتراك في ورش العمل الموجهين لجميع المواد العلميه وعدد 32 معلم ومعلمة.