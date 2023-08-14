حبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة (2 قطعة سلاح نارى "مرخصة" – 3 طبنجات صوت – عدد من الطلقات - مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – كمية من المتعلقات الشخصية والأجهزة والمقتنيات) من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" ، وأضاف أحدهما بقيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.