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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس

المتهمان
المتهمان
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة (2 قطعة سلاح نارى "مرخصة" – 3 طبنجات صوت – عدد من الطلقات - مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – كمية من المتعلقات الشخصية والأجهزة والمقتنيات) من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" ، وأضاف أحدهما بقيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

- مشغولات ذهبية 4 أيام أسلوب التسلق التجمع الخامس