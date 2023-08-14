طارق حامد يقترب من الانتقال إلى نادي ضمك السعودي

اقترب طارق حامد، لاعب نادي الزمالك الأسبق، من خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، بعد أن لعب الموسم الماضي مع نادي اتحاد جدة، حيث بات اللاعب قريبا بشدة من الرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعاقد النادي السعودي مع كانتي، وفابينيو.

بحسب صحيفة عكاظ السعودية، طارق حامد اتفق مع نادي ضمك للانتقال إليه لمدة موسم واحد، قادمًا من الاتحاد السعودي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

قاد المفاوضات مع طارق حامد لانضمامه إلى نادي ضمك، سعد الشهراني المشرف العام على الفريق الكروي بالنادي السعودي.

يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

يمتلك الآن نادي الاتحاد السعودي 8 لاعبين محترفين وهم: “البرازيليون مرسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيما، والمغربي عبد الرزاق حمد الله”.