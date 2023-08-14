بيبو يكشف تفاصيل عقد أفشة الجديد مع الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي كواليس تجديد عقد محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث مواسم قادمة، ليستمر أفشة مع أصحاب الرداء الأحمر، في إطار خطة وسياسة النادي.

وكشف خالد بيبو تفاصيل تجديد عقد أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، حيث قال الموقع الرسمي للنادي الأهلى، ان عقد أفشة مستمر لثلاث سنوات جديدة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض»، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذينيساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى تجديد وتمديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للحفاظ على الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق وانتهى به إلى حصد العديد من البطولات على مدار السنوات الماضية.