رسميا .. الأهلي يعلن تجديد عقد أفشة ثلاثة سنوات

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ثلاث مواسم قادمة، ليستمر أفشة مع أصحاب الرداء الأحمر، في إطار خطة وسياسة النادي.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى تجديد وتمديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،للحفاظ على الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق وانتهى به إلى حصد العديد من البطولات على مدار السنوات الماضية.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر الانترنت، فإن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالفريق، أكد على تجديد عقدأفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض»، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذينيساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل.