التعليم العالي: التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية مستمر لمدة 5 أيام

قال محمد عاشور وزير التعليم العالي إن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للمرحلة الثانية، يبدأ غداً الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، لافتاً إلى أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023، وذلك وفقا لما نقلته فضائية اكسترا نيوز.

وأكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والإعلام والسياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد.